В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Инцидент произошел на улице Фрунзе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 17 августа, в Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна, расположенного на втором этаже. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Фрунзе. Из окна, расположенного на втором этаже многоквартирного дома, выпал трехлетний ребенок. Пострадавшего увезли в больницу. Сейчас ребенку оказывают необходимую помощь.

По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники симферопольской прокуратуры выясняют все обстоятельства происшествия. Работники надзорного ведомства также дадут оценку действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка.

– Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре Крыма, – говорится в сообщении.

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