«Девять лет преступлений»: Крым готовит иск к Украине о водной и транспортной блокадах

Украина перекрыла поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в 2014 году. Фото: Константинов | Крым Z

Крымские власти продолжают работу по оценке ущерба, который был нанесен киевским режимом в результате водной блокады. Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, для этого будут подготовлены новые иски от пострадавших физических и юридических лиц.

- На совещании с руководителями и представителями юридических лиц, включая Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции», Крымский содовый завод и завод «Бром», был разъяснен порядок подготовки иска в Арбитражный суд. Для нас важно, что руководители предприятий поддержали нашу инициативу и выразили готовность сформировать собственные иски, - отметил Константинов.

Также на сегодняшний день проводится работа с физическими лицами, чья деятельность относится к Министерству курортов и туризма республики, а параллельно проводится анализ ситуации для вычисления суммы ущерба. Ее внесут в документ для отображения коллективного иска от физлиц.

По словам главы парламента, рабочая группа также приступила к оценке ущерба, нанесенного крымчанам и гостям республики в результате транспортной блокады. В сумму они планируют включить деньги, которые были потрачены на восстановление Крымского моста и дорожной инфраструктуры на севере полуострова после атак ВСУ.

- Безусловно, преступления, которые киевская банда в течение девяти лет совершает против Крыма и крымчан, должны быть оценены с юридической точки зрения в полном объеме. Мы приложим все усилия для того, чтобы установить справедливость в этом вопросе, - добавил он.

Напомним, Украина перекрыла поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в 2014 году, после референдума о присоединении полуострова к России.

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