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Общество16 августа 2023 8:57

Над Крымом сбили украинский беспилотник

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник 16 августа
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Средства ПВО России уничтожили над Крымом вражеский беспилотник

Средства ПВО России уничтожили над Крымом вражеский беспилотник

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силы российской противовоздушной обороны 16 августа обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

- Около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, киевский режим уже не первый раз пытается выпускать летательные объекты по Крыму. Так, в минувшую субботу, 12 августа, Украина выпустила по территории республики 20 беспилотников. Четырнадцать украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО. Еще шесть - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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