Над Крымом сбили украинский беспилотник

Средства ПВО России уничтожили над Крымом вражеский беспилотник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силы российской противовоздушной обороны 16 августа обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

- Около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, киевский режим уже не первый раз пытается выпускать летательные объекты по Крыму. Так, в минувшую субботу, 12 августа, Украина выпустила по территории республики 20 беспилотников. Четырнадцать украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО. Еще шесть - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны: Украина выпустила по Крыму 20 беспилотников в ночь на 12 августа

20 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Крымом в ночь на 12 августа (подробнее)