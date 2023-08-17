Призывал к насилию над участниками СВО: в Крыму задержали «сетевого» экстремиста

Призывы к насилию мужчина размещал в одном из мессенджеров. Фото: скриншот из видео ФСБ

Силовики задержали «сетевого» экстремиста из Керчи. Как «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, 50-летний мужчина размещал призывы к насилию над участниками спецоперации в одном из мессенджеров.

- Пресечена противоправная деятельность жителя Республики Крым, причастного к публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности, - говорится в сообщении силового ведомства.

Лингвистическая экспертиза показала, что сообщения керчанина действительно принуждают к насилию над защитниками России. В ходе обысков у мужчины изъяли компьютер и другие предметы, с помощью которых он вел свою незаконную деятельность.

На экстремиста завели уголовное дело по второй части статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей»). На данный момент крымчанин находится под подпиской о невыезде.

Максимальное наказание, которое грозит «сетевому» экстремисту - пять лет лишения свободы, уточнили в ФСБ.

Напомним, ранее силовики задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб передавал данные о перемещении грузов в зону СВО через территорию Крыма. Мужчине грозит до 11-ти лет тюрьмы.

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