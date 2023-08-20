«Правосудие Судоплатова»: в Крыму предлагают ввести казнь за теракты

Так Константинов прокомментировал заявление главы СБУ. Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложили ввести смертную казнь для террористов. Об этом руководитель республиканского парламента написал в своем Telegram-канале.

Константинов отметил, что глава СБУ Василий Малюк подтвердил свое участие в организации первого теракта на Крымском мосту, который был совершен 8 октября прошлого года. Эту спецслужбу председатель Госсовета назвал преступной организацией. По мнению главы законодательной власти Крыма, судить людей, причастных к этому теракту, вовсе необязательно.

– Хлопотно, да и много чести. Для них должно быть иное правосудие: быстрое и неотвратимое. Правосудие Судоплатова, – подчеркнул Константинов.

Павел Судоплатов – деятель советских спецслужб, разведчик, диверсант, сотрудник ОГПУ, а позже НКВД — НКГБ. Он организовал ликвидацию руководителя ОУН (запрещенная в России экстремистская организация) Евгения Коновальца, а также революционера и советского политического деятеля Льва Троцкого.

– Думаю, вполне можно было бы закрепить законодательно, что на террористов, да еще взявших на себя ответственность за конкретные преступления, разного рода процессуальные заморочки, принятые в нашем государстве, не распространяются, – заключил Константинов.

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