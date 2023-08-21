Дотронулась до оголенного провода в подъезде: 4-летняя крымчанка попала в больницу

У ребенка диагностировали ожог кисти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Крыма четырехлетняя девочка получила удар электрическим током и попала в больницу; возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

О случившемся сотрудники ведомства узнали из ряда Telegram-каналов. По предварительным данным, ребенок находился в подъезде дома по улице Пролетарской в селе Первомайское. Девочка соприкоснулась с открытым электрощитом. В пресс-службе прокуратуры Крыма отметили, что она дотронулась рукой до провода, который находился под напряжением.

– В результате происшествия ребенок получил ожог кисти и был госпитализирован в учреждение здравоохранения, – добавили в надзорном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Сотрудники СК дадут оценку действиям коммунальных и других служб, ответственных за функционирование электросетей дома.

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