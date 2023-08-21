Внезапное вторжение в квартиру крымчанина закончилось убийством: погиб 15-летний подросток

Молодые люди требовали от мужчины вернуть долг. Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Алупке 36-летнего жителя Алупки обвиняют в убийстве 15-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 20 августа. Группа молодых людей, среди которых было четверо подростков, вскрыла замок и проникла в квартиру своего знакомого. Незваные гости потребовали от мужчины вернуть долг.

– В ходе конфликта фигурант нанес 15-летнему подростку удар кухонным ножом в область груди, – говорится в сообщении.

Далее вся компания покинула квартиру. Некоторые скрылись, остальные остались на лестничной площадке вместе с пострадавшим. Вскоре подросток скончался. Мужчину задержали, ему планируют избрать меру пресечения.

– Также в рамках следствия будет дана оценка обстановке в семьях, в которых воспитывались несовершеннолетние, – отметили в СК.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура. В надзорном ведомстве отметили, что обвиняемый ранее судим. Подросток скончался до приезда медиков.

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