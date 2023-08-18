«Его любил каждый»: в Ялте установят памятник поющему псу Мухтару с прозвищем «Хатико»

Крымскому Хатико было около 15 лет. Фото: Наталья Гоцанюк

На набережной в Ялте может появиться памятник поющему крымскому Хатико. Об этом КП-Крым сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.

- Это большая урата для нас, ведь Мухтара знал и любил почти каждый, кто приезжал к нам в город. Очень преданная собака. Конечно, жалко, - отметила она.

По словам Павленко, после смерти собаки ялтинцы обратились к ней с просьбой увековечить память доброго друга Мухтара. Она не смогла отказать, поэтому до конца года на набережной установят памятник для ялтинского Хатико.

- В этом году у нас пройдет совещание по этим вопросам. Вместе с другими органами власти определим цель и поставим монумент. Он обязательно должен быть в Ялте, - говорит глава администрации.

Напомним, несколько лет назад главной достопримечательностью Ялты стал поющий пес Мухтар. Прямо у моря музыкант мастерски играл на духовом инструменте, а собака ловко ему подпевала. Такое шоу быстро привлекло к себе внимание, поэтому порой прогуляться вдоль набережной гости курорта приезжали именно из-за знаменитого дуэта - трубача Виктора Малиновского и дворняги Мухтара.

Больше 12 лет назад верный пес лишился своего хозяина. Мужчина, которого так сильно любил Мухтар, был спасателем. Во время очередного задания он погиб. Питомец остался совсем один, но навсегда запомнил место, в котором последний раз видел родное лицо.

Каждый день он приходил на набережную и в толпе прохожих пытался найти знакомый силуэт. Из-за этого его и прозвали Хатико. Его попытался приручить уличный музыкант, с которым чуть позже он начал исполнять грустные песни.

Ялтинцы признаются: в последний месяц пес не так часто появлялся на набережной. Он тяжело ходил, постоянно лежал и болел. В этом году крымскому Хатико исполнилось около 15 лет. Его не стало 16 августа, но он навсегда остался в сердцах местных и гостей Ялты.

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