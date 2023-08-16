Отправился за хозяином: в Ялте умер поющий Мухтар с прозвищем «Хатико»

В этом году крымскому Хатико исполнилось около 15 лет. Фото: Наталья Гоцанюк

Самое центральное место в Ялте – главная набережная курорта. Здесь в любое время года отдыхают туристы, выходят на прогулки местные, а по вечерам поют уличные артисты. Но еще несколько лет назад главной достопримечательностью Ялты стал поющий пес Мухтар. Прямо у моря музыкант мастерски играл на духовом инструменте, а собака ловко ему подпевала. Такое шоу быстро привлекло к себе внимание, поэтому порой прогуляться вдоль набережной гости курорта приезжали именно из-за знаменитого дуэта - трубача Виктора Малиновского и дворняги Мухтара.

ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ

Когда-то давно верный пес лишился своего хозяина. Мужчина, которого так сильно любил Мухтар, погиб. Питомец остался совсем один, но каждый день он приходил на набережную и в толпе прохожих пытался найти знакомый силуэт. С тех пор его прозвали Хатико, а больше десяти лет назад он прибился к музыканту, с которым частенько исполнял грустные песни. У Мухтара даже появились свои музыкальные предпочтения, любимые мелодии: «Сувенир» Демиса Руссоса, «Странники в ночи» Фрэнка Синатры и «Есть только миг» Александра Зацепина.

Вместе с музыкантом он исполнял любимые композиции. Фото: Наталья Гоцанюк

ГЛАВНЫЙ ЛЮБИМЧИК

Горожане всей душой обожали собачку и даже считали, что надо псу памятник поставить. Мухтар - крымский Хатико. Верный и преданный. Однако в полдень 16 августа для жителей и гостей Ялты случилось грустное событие – знаменитый пес умер.

- Пес-певец Мухтар, радовавший жителей и гостей Ялты на городской набережной, ровно в полдень умер, - поделились местные в соцсетях.

- Каждый год, приезжая в Ялту, по вечерам слушали выступления Виктора и Мухтара. Это было незабываемо. Соболезнования! Они навсегда в истории города. Спасибо Виктору и его семье, что они были с ним, - написали в комментариях под постом.

ПАМЯТНИК ДЛЯ ХАТИКО

По словам ялтинцев, в последний месяц Мухтар редко мог порадовать слушателей своими песнями. Он тяжело ходил, постоянно лежал и болел. В этом году крымскому Хатико исполнилось около 15 лет.

Смерть Мухтара крымчане восприняли тяжело. Однако многие всерьез задумались над тем, чтобы установить ему памятник. С таким предложениям они обратятся в местную администрацию.

Заметим, не так давно Мухтар подружился с подружкой. Дворняги часто проводили время вместе, но в какой-то момент их попытались отравить.

После случившегося глава администрации Ялты Янина Павленко пообещала наказать преступников. Для этого она направит заявление в правоохранительные органы, отметив, что преступники должны быть наказаны. Она также обещала оказать Виктору любую необходимую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не собака, а звезда»: Поющий Мухтар радует Ялту своим талантом

Весеннее видео концерта трубача и «Хатико» появилось в соцсети (подробнее)