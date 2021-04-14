«Не собака, а звезда»: Поющий Мухтар радует Ялту своим талантом

Мухтар выступает на набережной Ялты. Фото: Ольга Тор/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Набережная в Ялте – это самое главное место для отдыха туристов и местных жителей. Набку, так ее сокращенно называют ялтинцы, трудно представить без уличных артистов.

Главная достопримечательность среди поющих – это дуэт трубача Виктора Малиновского и дворняги Мухтара.

Музыкант мастерски выводит мелодии на духовом инструменте, а пес ловко ему подпевает. Необычное шоу неизбежно привлекает к себе внимание отдыхающих: взрослые и детвора с удовольствием слушает уникальный дуэт и поддерживают его денежными знаками.

Ялта в апреле. Фото: Ольга Тор/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Весна в 2021 году выдалась затяжная, вот и апрель получился дождливым и сереньким.

Люди же, которые любят все красивое, находят прелести и в такой погоде.

- Весенняя Ялтушка и в дождик великолепна, - такой пост появился в одном из популярных крымских пабликов.

Ольга Тор запечатлела на видео и фото весеннюю Ялту и знаменитый на весь мир музыкальный дуэт.

- Что собака не на поводке делает в общественном месте? Куда полиция смотрит? Почему закон не соблюдается? – возмутился один из пользователей соцсети, комментируя пост.

Другие же восприняли такое недовольство весьма эмоционально, дружно выступив в защиту любимца всей Ялты: «Это не собака, а звезда»; «Местные все много лет знают Мухтара и его печальную историю»; «Мухтар - талисман города! И не надо возмущаться! Вся Ялта встанет на защиту всеобщего любимца»; «Введите в поисковике «Ялтинский Хатико» или «пес Мухтар из Ялты» и, возможно, вы измените свое мнение»; «Мухтар - визитная карточка набережной. Он поет вместе с трубачом Виктором»; «Такой собаке поводок не нужен, она очень умна и ничего противоправного не делает. Многим бы поучиться у нее собаки, как себя вести».

Крымчане настолько любят Мухтара, что даже хотят установить ему памятник. История жизни пса и правда печально. У крымского «Хатико» погиб в море хозяин, и пес много лет ждал его на набережной, где и познакомился с уличным музыкантом. Но в какой-то момент что-то пошло не так, и бездомного пса забрали в отлов и чуть было не усыпили. Общественность отстояла своего любимца. Трубач Виктор Малиновский забрал к себе жить Мухтара, которому пришлось смириться с поводком и ошейником.

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