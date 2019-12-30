Все в порядке!: "Крымский Хатико" и трубач Виктор снова выступают на набережной Ялты
На Южном берегу Крыма снова проходят уникальные концерты на набережной Ялты. Туристов и жителей города радуют своим талантами музыкант-трубач и пес по кличке Мухтар.
Фотография дуэта, который запечатлели на фоне новогодней елочки, уже облетела социальные сети.
- Мухтар и трубач Виктор поздравляют всех с наступающим Новым годом! У них все в порядке, - такой пост комментирует этот снимок.
Уличные артисты уже несколько лет выступают на набережной: Виктор Малиновский выводил мелодию на трубе, а Мухтар ему подпевает.
У собаки погиб хозяин и она, как Хатико, не смогла принять других владельцев. Признает лишь Виктора. Но недавно пес попался в сети службы по отлову бродячих животных и его едва не усыпили. Но общественность встала на защиту и пса отдали трубачу.
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В Ялте вместе выступают собака и трубач.По вечерам на набережной можно услышать удивительные музыкальные композиции.
ИСТОЧНИК KP.RU