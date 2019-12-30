2019-12-30T14:23:04+03:00
Общество

Все в порядке!: "Крымский Хатико" и трубач Виктор снова выступают на набережной Ялты

Музыкальный дуэт поздравляет своих фанатов с Новым годом
Галина КОВАЛЕНКО
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Музыкант и Мухтар.Музыкант и Мухтар.Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ
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На Южном берегу Крыма снова проходят уникальные концерты на набережной Ялты. Туристов и жителей города радуют своим талантами музыкант-трубач и пес по кличке Мухтар.

Фотография дуэта, который запечатлели на фоне новогодней елочки, уже облетела социальные сети.

- Мухтар и трубач Виктор поздравляют всех с наступающим Новым годом! У них все в порядке, - такой пост комментирует этот снимок.

Уличные артисты уже несколько лет выступают на набережной: Виктор Малиновский выводил мелодию на трубе, а Мухтар ему подпевает.

У собаки погиб хозяин и она, как Хатико, не смогла принять других владельцев. Признает лишь Виктора. Но недавно пес попался в сети службы по отлову бродячих животных и его едва не усыпили. Но общественность встала на защиту и пса отдали трубачу.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

В Ялте вместе выступают собака и трубач.По вечерам на набережной можно услышать удивительные музыкальные композиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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