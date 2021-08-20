Поющий Мухтар из Ялты снова влюбился

Мухтар и Ника. Фото: Виктор Малиновский Мухтар/FB

Дворнягу, который ждал погибшего хозяина на набережной Ялты, а чтобы стать более заметным, начал подпевать трубачу, знают многие. Благодаря интернету история крымского Хатико разлетелась по всему свету.

На видео, которое появилось в соцсетях Мухтар резвится на берегу Черного моря с белой собакой.

Месяц тому назад пса и его подружку Бэль отравили злые люди. ЧП взволновало даже мэра Ялту Янину Павленко. Мухтар выжил, а вторую собаку не удалось спасти.

Трубач Виктор Малиновский, новый хозяин пса, чтобы помочь питомцу пережить утрату, взял в дом сестру отравленной.

Пользователи соцсети оценили видео в комментариях: «Бэличка милее была, Ника просто более взрослая.»; «Какая красивая любовь...»; «Рада, что с Мухтарчик с Никой подружился!»

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50