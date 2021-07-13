Отравили крысиным ядом: Поющий Мухтар из Ялты находится в тяжелом состоянии

Виктор Малиновский и Мухтар. Фото: архив КП

Набережную города счастья невозможно представить без удивительного дуэта – музыканта и собаки. Виктор Малиновский играет на трубе, а его хвостатый компаньон Мухтар усердно выводит рулады.

Дуэт знаменит на весь мир. Фото: Виктор Малиновский Мухтар/FB

На долю дворняги выпало немало испытаний. Лет десять назад он стал бездомным - хозяин погиб в море, поэтому верный пес, как знаменитый Хатико, стал его ждать на набережной.

Мухтар, чтобы хозяин не прошел мимо, когда вернется, стал привлекать к себе внимание, подпевая уличному трубачу. Но при этом пес отвергал все попытки сердобольных людей сделать его домашним - он не мог забыть своего погибшего друга. Вечером даст концерт с Виктором на набережной, а потом уходит в свое логово, устроенное в укромном местечке.

С ошейником и поводком Мухтар смирился лишь после того, как его поймали сотрудники службы отлова беспризорных животных и хотели усыпить. Собаку спас Виктор Малиновский, который поручился за его примерное поведение и стал новым хозяином.

Бэль и Мухтар. Фото: Виктор Малиновский Мухтар/FB

Но вот новая напасть - поющего Мухтара и его подругу Бэль отравили.

Информация об инциденте появилась в соцсетях. Фото: скрины страниц Luka Zluka, Янина Павленко/FB

- Какая-то сволочь бросила во двор Виктору крысиный яд. Люди, когда же все станут человеками?! Мухтар - наше достояние, он не просто Витин пес! Что же это происходит? – такой пост появился в соцсети.

Мэр Ялты тоже отреагировала на ЧП.

- Омрачила мой вечер новость о том, что отравили собак Виктора Малиновского. Вы знаете, что в нашем городе есть достопримечательность - Мухтар, которого еще называют поющей собакой. Необычный дуэт любят не только жители Ялты, но и наши гости. К огромному сожалению, Бэль не выжила, Мухтар находится в тяжелом состоянии. Считаю, что отравившие собак недочеловеки, должны быть наказаны, поэтому направлю письменное обращение в правоохранительные органы. Очень надеюсь, что отравители будут привлечены к ответственности. Виктору и Мухтару окажем всю необходимую помощь, - такое заявление сделала в соцсети глава администрации города Ялта Янина Павленко.

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