Поющий пес по кличке Мухтар отметил в Ялте свое 14-летие

Мухтар и Виктор Малиновский выступают на набережной Ялты. Фото: Виктор Смирнов/Виктор Малиновский Мухтар/FB

Собака, которая выводит рулады под звуки трубы – это одна из визитных карточек Ялты. Дуэту Мухтара и музыканта Виктора Малиновского уже лет восемь, не меньше.

Собаку еще называют крымским Хатико, потому что пес прибился к трубачу, когда безуспешно, на протяжении продолжительного времени, бродил по набережной города-курорта, разыскивая своего хозяина, погибшего в море.

И вот недавно Мухтар отметил свой день рождения. Нужно сказать, что он символический.

- Я родился в конце апреля, - рассказал КП-Крым Виктор Малиновский. – Но поскольку точного дня рождения своего коллеги и друга я не знаю, то решили все дни рождения отметить вместе, в один день. Мне исполнилось 32 года, а Мухтару – 14 лет.

Хвостатому имениннику подарили прекрасный торт, сооруженный из мяса. Подарок пришелся Мухтару по вкусу.

После сытной трапезы пес принял водные процедуры, чтобы избежать появление лишнего веса.

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