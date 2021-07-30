Поющий пес Мухтар из Ялты выжил после отравления крысиным ядом

Мухтар и Виктор Малиновский радуют публику своими талантами на набережной Ялты. Фото: Наталья Гоцанюк /архив КП

Хатико, поющий пес – так в городе счастья и за его пределами называют дворнягу Мухтара.

- Жив и здоров! – такое видео разместил в соцсети хозяин необычного пса музыкант Виктор Малиновский.

В кадре поющий пес, который прогуливается по газону, отдыхает перед концертом и слушает стрекот цикад.

Радостная новость, что и говорить! Ведь пару недель тому назад стало известно, что Мухтара и его подругу Бэль отравили крысиным ядом. Крымского Хатико и трубача Виктора Малиновского поддержала мэр города-курорта Янина Павленко. К сожалению, Бэль погибла, поющий пес выжил.

Пользователи соцсети оценили новость, комментируя пост: «Муха! Любимый!»; «Хозяин набережной»; «Рады за тебя, дружище!»

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