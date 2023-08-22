Сделал секс-рабыней собственную дочь: в Севастополе на 13 лет посадили педофила

Узнать о преступлениях удалось благодаря учителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе 45-летнего жителя Нахимовского района признали виновным в изнасиловании и совершении иных действий сексуального характера в отношении 13-летней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Севастополец совершал преступления с декабря 2021 по март 2022 года. Мужчина пользовался тем, что жены не было дома. Будучи пьяным, горожанин совершал преступления сексуального характера в отношении ребенка. Спустя время учителя заметили, что школьница находится в подавленном состоянии.

– В ходе доверительных бесед им удалось получить от девочки сведения о том, что она подвергается дома половому насилию со стороны отца, – говорится в сообщении.

Педагоги передали эту информацию правоохранителям. Отца девочки задержали и заключили под стражу. Суд приговорил севастопольца к 13 годам лишения свободы. Отбывать срок педофил будет в исправительной колонии строгого режима.

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