Вербовал сторонников и собирал деньги: в Крыму задержали лидера ячейки «Свидетелей Иеговы»*

В ходе обысков у задержанного изъяли экстремистскую литературу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму пресекли деятельность лидера джанкойской ячейки запрещенной в России экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2017 году Верховный суд России ликвидировал эту организацию, поскольку она вела экстремистскую деятельность.

– Однако мужчина, входивший в состав высшего органа управления районной ячейки «Свидетели Иеговы «Сиваш», продолжил ее активную деятельность, – отметили в СК.

Крымчанин проводил по видеосвязи собрания с адептами, пропагандировал идеи запрещенной организации, а также транслировал экстремистские материалы. Кроме того, мужчина вербовал новых сторонников. В СК сообщили, что старейшина собирал и распределял пожертвования.

Возбуждено уголовное дело, фигуранта задержали. Мужчине предъявили обвинение в организации деятельности запрещенной религиозной организации. Дома у старейшины провели обыски. Силовики изъяли экстремистскую литературу.

В пресс-службе крымского МВД отметили, что обвиняемый – 58-летний житель Джанкоя. Полицейские ищут других людей, причастных к незаконной деятельности запрещенной ячейки.

*«Свидетели Иеговы» - запрещенная в России экстремистская организация.

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