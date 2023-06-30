В Крыму пойдут под суд организаторы ячейки «Свидетелей Иеговы»*

Один из обвиняемых пытался покинуть Россию Фото: Артем КИЛЬКИН

Двух жителей Красногвардейского района обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2017 году религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации признали экстремистскими. С тех пор их деятельность запрещена на территории России.

С апреля 2017 года по сентябрь 2022 года 51-летний крымчанин руководил организацией «Свидетели Иеговы пгт. Красногвардейское». Ему помогал 44-летний мужчина. Фигурант активно участвовал в запрещенной организации. Мужчины координировали деятельность адептов, проводили собрания, а также организовывали выступления и обсуждение религиозной литературы.

Организатора ячейки задержали в конце сентября 2022 года. Тогда его сподвижнику удалось скрыться. Обвиняемого поймали, когда он попытался сбежать из России. В настоящее время оба фигуранта находятся под домашним арестом.

– Материалы дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд, – отметили в СК.

*«Свидетели Иеговы» - запрещенная в России экстремистская организация.

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Обвиняемый пытался покинуть Россию (подробности)