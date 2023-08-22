Минобороны сообщило об отражении атаки БПЛА в районе Крыма

БПЛА были подавлены средствами РЭБ и упали в Черное море Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 22 августа российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили два украинских дрона над Черным морем. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Уточняется, что около 23:00 21 августа дежурные силы ПВО засекли два украинских БПЛА самолетного типа. Оба были подавлены средствами РЭБ и упали в Черное море в 40 километрах к северо-западу от Крыма.

В ночь на субботу, 19 августа ВСУ пытались атаковать Крым зенитной ракетой С-200, переоборудованной в ударный вариант. Ракета была своевременно обнаружена средствами противовоздушной обороны и сбита в воздухе.

В ночь на 12 августа Украина выпустила по Крыму сразу 20 беспилотников. Атака была успешно отбита: четырнадцать украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО, еще шесть - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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