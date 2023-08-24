Насильно удерживали и пичкали препаратами: в Крыму 9 человек пойдут под суд за «реабилитацию» наркоманов

Клиентами преступной группы стали 20 крымчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе девятерых членов преступной группы обвиняют в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии и незаконном лишении свободы людей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В июне 2020 года 29-летний житель Ростовской области решил заняться реабилитацией наркоманов и алкоголиков. Эта деятельность была незаконной. К нелегальному бизнесу ростовчанин привлек психолога. В состав преступной группы вошли еще семь человек, которые ранее сами проходили реабилитацию.

– Между ними были распределены роли по поиску лиц, нуждающихся в помощи, их доставке в реабилитационный центр и наблюдению, – рассказали в СК.

В одном из поселков Симферопольского района, а в дальнейшем и в одном из частных домов Киевского района крымской столицы сообщники оборудовали специальные помещения с решетками и запорными устройствами. Таким образом свобода передвижения людей ограничивалась. Сообщники подписывали договоры с родственниками и кандидатами на лечение. Далее людей помещали в дома, где им давали различные препараты сотрудники, не имеющие медицинского образования.

Клиентами преступной группы стали 20 крымчан. До сентября 2022 года сообщники незаконно получили от них почти 8 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.

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