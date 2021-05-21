Наркозависимые крымчане попали в рабство на территории Украины

руководителю центра грозит лишение свободы на срок от 12 лет. Фото: управление СБУ в Херсонской области/FB
В маленьком поселке недалеко от Херсонской области Украины долгое время действовал реабилитационный центр, в котором насильно удерживали десятки людей с наркотической зависимостью. Как сообщили в пресс-службе СБУ по Херсонской области, в числе заключенный были и крымчане, которых местный пастор заставлял работать на себя.
вместе со священником в учреждении работал знакомый из Крыма. Фото: управление СБУ в Херсонской области/FB
В «лечебном учреждении» жили около 80 человек со всех регионов Украины, а также из Крыма. Вместо должного лечения, «пациентов» привлекали к работам по строительству и в сельском хозяйстве, но деньги людям никто не платил.
Оказалось, центром руководил местный житель - пастор церкви. Вместе с ним в учреждении работал и крымчанин, который помогал заманивать алко- и наркозависимых граждан на курс лечения и реабилитации. Но вместо медицинской и психологической помощи людей отправляли в рабство.
У главы церкви был собственный магазин по ремонту мебели в городе. Фото: управление СБУ в Херсонской области/FB
- У главы церкви был собственный магазин по ремонту мебели, где также работали реабилитанты, выполняя множество заказов. Деньги, полученные за незаконный труд, присвоены преступниками, - отметили в СБУ.
Реабилитанты жили в очень плохих условиях, а за работу им не платили. Фото: управление СБУ в Херсонской области/FB
Теперь руководителю центра грозит лишение свободы на срок от 12 лет. Следственные действия продолжаются.
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