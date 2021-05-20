Последствий не будет: В Крыму оценили новый американский законопроект о непризнании российского полуострова

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: архив "КП"

Принятие в США законопроекта, который закрепляет признание российской юрисдикции над Крымом незаконным, не будет иметь последствий для полуострова и РФ. Такую оценку американской инициативе дал Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ.

Автором законопроекта выступил представитель демократов от штата Вирджиния Геральд Конноли. По его словам, незаконными хотят признать «действия или поддержку, означающие или подразумевающие признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами».

- Никаких практических последствий принятие закона иметь не будет ни для Крыма, ни для России. К сожалению, Америка - достаточно экзотичная страна в правовом отношении. Во многом вынесение такого законопроекта - это продолжение внутриполитических игр в США, - отмечает Молохов в комментарии КП-Крым. - Демократы и республиканцы продолжают соревноваться, кто из них больше русофоб. Крым - наиболее удобная тема для этого. Внутри самой Америки, рядовых избирателей вряд ли интересует этот вопрос.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с РФ. Однако новый статус полуострова не признали в США и Европе, и Запад начал вводить антироссийские санкции.

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