В Крыму предложили США вернуть России Аляску

В Госдепе США заявили, что Крым – это Украина и призывали Россию вернуть властям Киева полный контроль над полуостровом. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

В Крыму предложили Соединенным Штатам вернуть России Аляску. Об этом написал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментариях под публикацией Госдепа США в Facebook с требованием «вернуть Крым».

По мнению чиновника, если США стремиться установить территориальную справедливость, они для начала могут вернуть России ее исторические владения в Северной Америке – Аляску. Однако требование Государственного департамента США вернуть Крым в состав Украины является вмешательством во внутренние дела России, а также посягательством на ее территориальную целостность.

По мнению политолога Владимира Джараллы, подобные заявления носят ритуальный характер, их можно расценивать как подготовку ко встречи, а также попытку Америки прощупать свои позиции.

- Подобными обращениями США передает сигналы своим партнерам. Они не имеют никакого смысла, комментировать их - только зря терять время, – сказал Джаралла КП-Крым.

Он добавил, что в результате реформ во время царствования Александра II были убедительные причины по которым Аляска была продана США.

По его словам, самый северный штат Америки является процветающим краем, поэтому потомкам русских, которые сегодня там живут, можно пожелать только всего самого наилучшего.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Песков оценил отказ президента США признавать Крым российским

По словам пресс-секретаря президента РФ, воссоединение Крыма с Россией прошло в строгом соответствии с нормами международного права (подробнее)

В Крыму ответили на заявление Байдена о непризнании российского статуса региона

Антироссийские провокации направлены на эскалацию конфликта на Донбассе (подробнее)

В Крыму ответили на обвинения Украины против глав Совмина и Госсовета республики

Киев подозревает Сергея Аксенова и Владимира Константинова в нарушении законов войны (подробнее)