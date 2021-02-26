Заявление президента США Джо Байдена о непризнании российского статуса Крыма входит в единую цепь событий последнего времени, цель которых - спровоцировать Кремль на обострение конфликта на Донбассе. Такое мнение в комментарии КП-Крым высказал крымский политолог Денис Батурин.- Заявление Байдена в отношении Крыма было ожидаемо, поскольку он обозначил итак очевидную позицию, - считает Батурин. - Но в общей череде событий это вызывает некую настороженность, поскольку все последние действия Украины имеют яркий антироссийский провокационный характер.Эксперт напомнил, что в настоящее время идет эскалация вооруженного конфликта на востоке Украины. ОБСЕ фиксирует рост инцидентов в зоне разграничения сил, и это продолжается на протяжении февраля. По решению Совбеза, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении СМИ, оппозиционных политиков, граждан РФ и Китая. В частности, арестованы активы лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко, якобы за финансирование терроризма.- В принципе, речь идет об очередном антироссийском давлении и установлении патронажа США над Украиной, - отмечает Батурин. - В санкционный список попали инвесторы из Китая, которые намеревались вложиться в предприятие «Мотор-Сич», а это очень не понравилось американцам. Уж здесь рука США видна невооруженным взглядом.В пользу последнего говорит тот факт, что до избрания Байдена украинский президент не решался на столь радикальные выпады в сторону России. Судя по характеру заявлений, Россию откровенно провоцируют на обострение конфликта на Донбассе, чтобы представить это как реакцию президента Путина.Сегодня пресс-служба Белого дома распространила заявление президента США Джо Байдена по случаю украинского Дня сопротивления Крыма российской оккупации.Американский лидер заверил, что США «никогда не признают целенаправленную аннексию полуострова Россией» и «будут противостоять агрессивным действиям» Москвы совместно с Украиной. По его словам, американская сторона будет и дальше «работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на территории Украины».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Будем преследовать организаторов блокад»: Председатель Госсовета Крыма ответил на обвинения УкраиныОфициальный Киев обвинил Владимира Константинова и Сергея Аксенова в нарушении законов и обычаев ведения войны (подробнее)В Крыму ответили на обвинения Украины против глав Совмина и Госсовета республикиКиев подозревает Сергея Аксенова и Владимира Константинова в нарушении законов войны (подробнее)