«Пусть лучше думают о своем будущем»: в Крыму жестко ответили на угрозы Киева атаковать полуостров

В Госсовете Крыма к угрозам Украины относятся скептически Фото: Виталий ПАРУБОВ

Киевский режим продолжает грезить мечтами об уничтожении в Крыму всего, что связано с Россией. Абсурдные заявления руководства «незалежной» об ударах по полуострову появляются с завидной регулярностью. Вот и глава украинской военной разведки Кирилл Буданов накануне выступил с очередным спичем, «пригрозив» новыми атаками.

Руководитель ГУР министерства обороны Украины еще в июле твердил, будто Вооруженные силы Украины в ближайшем времени «зайдут в Крым». Теперь же Буданов заявил, что новые удары могут произойти якобы «на днях».

В Крыму к подобным угрозам относятся скептически. Как отметил вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс в беседе с корреспондентом «Комсомолки», полуостров навсегда связан с Россией. Что не может не раздражать киевский режим.

- Кажется, что нынешнее руководство Украины, начиная от самого главного «начальника» и заканчивая Будановым, потеряло ориентиры в жизни и отчаянно пытается выдать желаемое за действительное. Лучше бы им там заняться размышлениями о своем будущем, - подчеркнул заместитель председателя крымского парламента.

По словам Ефима Фикса, Крым готов к любым атакам.

- Безопасность Крыма полностью обеспечена. А «потуги» киевского режима ни к чему не приведут, кроме конфуза с их стороны, - заключил вице-спикер Госсовета РК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава украинской военной разведки Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму

По его словам, это произойдет «на днях» (подробнее)