Глава украинской военной разведки Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму

Глава украинской разведки Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму Фото: REUTERS

Глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов анонсировал новые удары по территории Крыма. По его словам, киевские власти намерены уничтожать на полуострове все, что связано с Россией.

– Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите, – приводит слова Буданова агентство УНИАН.

Накануне министерство обороны РФ сообщило об отражении атаки вражеских БПЛА в районе Крыма. Вечером 22 августа дежурные силы ПВО обнаружили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Они были подавлены средствами РЭБ и рухнули в Черное море в 40 километрах северо-западнее полуострова.

В конце июля глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк публично признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года был совершен киевским режимом. В начале августа секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но также и во второй террористической атаке на Крымский мост, которая произошла 17 июля 2023 года. 14 августа президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за очередную попытку атаки на мост, которая была совершена 12 августа.

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