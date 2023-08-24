И у яблока бывает «стресс»: крымские садоводы жалуются на град и жару

На сбор яблок приезжают целыми деревнями Фото: Анна КИРИЕНКО

Через две недели эти «крымские итальянцы» уже будут во Владивостоке. Иностранные клоны сорта Гала специально выведены для длительной транспортировки, и яблоки на прилавке будут выглядеть, как будто их только что сорвали. А всего крымские яблоки разъезжаются в 25 регионов России.

УРОЖАЙ НЕ МЕНЬШЕ

В этом году крымские производители рассчитывают собрать около 120 тысяч тонн яблок. Яблоневые сады уже давно не выглядят как воспетые в литературе – теперь это ровные ряды тонких стволов, опирающихся на шпалеры и обвитых системой капельного орошения. Они начинают плодоносить уже на второй год после посадки и не растут ввысь – ветки с плодами должны быть доступны сборщикам с земли, иначе время на сбор урожая будет потеряно, а значит, потеряны и деньги.

Интенсивное садоводство — это бизнес Фото: Анна КИРИЕНКО

- Ежегодно по 500 гектаров новых садов закладывается в республике, государство субсидирует приобретение саженцев, установку шпалеры и противоградовые сетки. Сейчас в Крыму насчитывается около 6 000 гектаров яблоневых садов, из них в стадии плодоношения - больше 4000 гектаров, - рассказывает управления растениеводства Минсельхоза Крыма Офеля Димакова. - Сейчас убирают яблоки летнего срока созревания, собрано около 900 тонн. Через несколько недель начнется сбор зимних сортов. Наиболее распространенные сорта Голден, Фуджи, Гала. Погодные условия в этом году не повлияли на урожай, ждем на уровне прошлого года - не меньше 120 000 тонн.

ГЛИНА ОТ ЖАРЫ

У садоводов про влияние осадков своя правда. Один из крупнейших производителей АО «Крымская фруктовая компания» потерял урожай на 540 га садов – по ним прошелся град размером с куриное яйцо. Всего у компании 1400 га садов, и такой ущерб для нее существенный.

- Нас накрыло градом в этом году, и есть конечно участки, которые сильно повреждены, есть слабее, но в общей площади - 540 га. Из-за этого происходит деформация плодов, качество будет хромать, и вполне возможно, что из-за стресса яблоко не наберет нужного размера, - говорит исполнительный директор компании Алла Берегельская-Фещук. – Планируем на уровне 60 000 тонн собрать, может чуть-чуть меньше. Есть сорта, которые у нас упали в периодичности.

Яблоневых садов в Крыму - около 6 тысяч га Фото: Анна КИРИЕНКО

Сейчас из-за жары яблоки покрывают каолиновой глиной, иначе они сгорят на солнце. Поливают сады из подземных источников – воду вначале закачивают в накопительные пруды, дают ей нагреться и только после пускают на полив. Но дебет скважин не дает того объема воды, как Северо-Крымский канал, а это влияет на размер плодов.

- Приблизительно в начале сезона мы поливаем по 15 кубов на гектар, потому что эта весна, ещё есть влага в почве. Сейчас в период жары у нас по 30-40 кубов на полив идет. Вода из канала и экономически интереснее, потому как нет таких затрат на закачку - пруды непосредственно к каналу подсоединены, и он быстрее поступает в больших объемах, чтобы на полив разбирать, - говорит представитель компании.

ПОСТРОЙТЕ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД

Еще одна проблема – хранение яблок. Первым делом плоды поступают на сортировку, и проводят в холодильнике от одного до четырех месяцев, прежде чем отправиться в торговую сеть. Самый поздний сбор пролежит на хранении до июня следующего года, пока не будет урожая ранних сортов.

- Переработки своей у нас нет. На соки и пюре яблоки покупают производители из других регионов, у которых есть рынок сбыта для такой продукции. Если бы в Крыму построили один большой завод, многие садоводы этому обрадовались – не так далеко возить. Сейчас вся логистика идет по сухопутному маршруту, и если по километражу это даже интереснее для транспортировки в Москву, Хабаровск, Владивосток, то по цене не очень, поскольку транспортные компании закладывают в тариф риски, - поясняет Берегельская-Фещук.

Из скважин воду закачивают в пруды, чтобы нагреть Фото: Анна КИРИЕНКО

В САД НА ЗАРАБОТКИ

Смена транспортных коридоров повлияла и на доставку сборщиков урожая. Ежегодно 800 человек привозят из Ставрополья, Ростовской области, Дагестана. Некоторые приезжают на 45 дней, другие - на три месяца. В день в среднем получается по 2300 рублей, если собирать не меньше 1 тонны яблок. Приезжают целыми семьями и деревнями, оставляя детей и стариков дома, чтобы заработать малышне на обновки к учебному году и закупить топливо на зиму.

До 80% урожая яблок уходит за пределы Крыма, потому как местный рынок полностью закрывают небольшие производители, включая бабушек с одной-двумя яблоньками в огороде. Именно в частных огородах еще остались исконно крымские сорта Бумажный ранет, Кандиль-синап и Ренет Симиренко. Шутка ли - в 1990 году площадь садов Крыма была 63 тысячи гектаров, сейчас - в пять раз меньше.

Красная Гала поедет во Владивосток Фото: Анна КИРИЕНКО

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