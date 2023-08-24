Сдавал металлолом и стеклотару: второклассник из Крыма заработал 8 тысяч рублей и помог бойцам СВО

Коля Савин понимает, как важно поддерживать российских бойцов. Фото предоставлено героем публикации

С самого начала специальной военной операции поддерживают российских бойцов огромное количество наших соотечественников. Каждый день волонтеры и просто неравнодушные люди собирают посылки из вещей, продуктов первой необходимости, лекарств и отправляют их на передовую. Помогают солдатам не только взрослые, но и дети.

Не смог остаться в стороне и школьник из Ялты Коля Савин. Второклассник сам зарабатывал деньги, чтобы отправить посылку бойцам одного из крымских батальонов.

ПОДРАБАТЫВАЛ КАК МОГ

Несмотря на свой совсем юный возраст, Коля уже чувствует мужскую ответственность и хочет помогать людям. Он воспитывается в патриотичной семье, поэтому с начала СВО понимал, как важно поддерживать российских военнослужащих. Как «Комсомолке» рассказала соучредитель добровольческого движения «Народное единство. Помогаем своим» Алена Счастливая, в начале июня 2023 года от своих родителей мальчик услышал, что защитникам нужна питьевая вода, и решил внести свой вклад.

Коля растет настоящим патриотом. Фото предоставлено героем публикации

- Коля попросил взрослых узнать, сколько нужно воды и сколько это стоит. И каждый день на протяжении почти двух месяцев он зарабатывал нужную сумму: сдавал макулатуру, стеклотару, металлолом, полол огород, - рассказывает Алена Счастливая, - за это время смог собрать нужную сумму – 7600 рублей, чтобы купить 1000 литров воды для наших ребят на передовой!

ПОМОГАТЬ ДО КОНЦА

Останавливаться на достигнутом мальчик не планирует. Сейчас Коля Савин продолжает зарабатывать деньги уже на новую посылку бойцам. Накануне военным отправили партию овощей – финансовый вклад тоже внес юный крымчанин. А еще Коля у себя дома изготавливает окопные свечи. Мама школьника, пожелавшая не называть своего имени, в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» призналась, что очень гордится сыном.

Юный крымчанин продолжает зарабатывать деньги, чтобы отправлять посылки нашим защитникам. Фото предоставлено героем публикации

- Коля понимает, что это наши защитники, благодаря которым у нас мирное небо над головой. И он мне с самого начала говорил, что хочет помогать, - отметила женщина, - Я недавно даже напомнила, что на дворе лето, нужно отдыхать. А он ответил: «Мама, а они там не отдыхают!»

Примеру Коли Савина последовали и его одноклассники. Еще в прошлом году ученики Алупкинской санаторной школы-интерната собирали для военных посылку – необходимые вещи и продукты, а также жизнеутверждающие рисунки и письма. А сейчас, на каникулах, ребята обсуждают, какую посылку можно отправить бойцам.

С бойцами одного из крымских батальонов Коля знаком лично. Фото предоставлено героем публикации

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