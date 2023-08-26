Стало известно, когда улицу Караимскую в Симферополе откроют для транспорта

Кроме того, завершаются работы на улицах Толстого и Шмидта. Фото: пресс-служба председателя председателя Совета министров Крыма

Движение транспорта по улице Караимской в Симферополе планируют запустить в четверг, 31 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Руководитель республиканского правительства рассказал, что проверил ход реконструкции дороги. На объекте полностью заменили коммуникации. Крымский премьер пояснил, что речь идет о сетях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения.

– Рабочее движение здесь планируется запустить 31 августа, – написал Гоцанюк.

Он добавил, что поручение главы Крыма Сергея Аксенова будет выполнено.

Председатель Совмина также отметил, что к 1 сентября планируют завершить ремонт улицы Толстого. Там отремонтируют как дорогу, так и тротуар. Кроме того, почти полностью уложили тротуар на улице Шмидта. В ближайшие дни там начнутся работы по озеленению.

– В настоящее время идут работы по благоустройству территории и установке дорожных ограждений по ул. Проспект Победы, которые должны быть завершены к началу сентября, – отметил глава республиканского правительства.

Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что движение транспорта по улицам Караимской, Кавказской и Пролетарской в Симферополе планируют запустить к 1 сентября.

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