В Крыму сбили два вражеских беспилотника

Жителей призывают соблюдать спокойствие Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму силами ПВО были сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА, – отметил руководитель региона.

Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Напомним, в ночь на 25 августа Крым пытались атаковать 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атака была отражена, ни один вражеский дрон не достиг цели. Девять БПЛА были уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

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