Минобороны сообщило об отражении атаки 42 беспилотников на Крым

Вражеская атака была отражена Фото: Надежда ДАЦЮК

В ночь на 25 августа Крым пытались атаковать 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атака была отражена, ни один вражеский дрон не достиг цели, сообщается в телеграм-канале министерства обороны РФ.

– Над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и потерпели крушение, не достигнув цели, – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что по предварительным данным в районе мыса Херсонес над морем были уничтожены несколько вражеских беспилотников. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

22 августа Минобороны сообщило, что российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два украинских дрона над Черным морем в 40 километрах северо-западнее Крыма.

В ночь на 12 августа Украина выпустила по Крыму 20 беспилотников. Атака была успешно отбита: четырнадцать украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО, еще шесть - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Днем 12 августа ВСУ попытались атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, атаку отразили средства ПВО.

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