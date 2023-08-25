Последние выходные лета: синоптики дали прогноз на конец августа

В субботу столбики термометра поднимутся до +33-34 градуса Фото: Александра Тимощенко

Каждый год лето пролетает со скоростью света. Трех месяцев всегда не хватает, чтобы успеть насладиться жарким сезоном, но впереди остается еще неделя. По словам синоптиков Крымского гидрометцентра, последние летние выходные порадуют крымчан и гостей полуострова самой летней погодой.

Однако перед тем, как отправиться на море, придется потерпеть непогоду в пятницу. Так, 25 августа на полуостров придет атмосферный фронт.

Днем в некоторых районах возможны грозовые дожди. В западных, южных, восточных, центральных районах полуострова, а в горах и в Севастополе объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

- Температура воздуха сегодня ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов, на побережье до +23, днем +27-32 градуса, в горах +21…+26, - отметили в пресс-службе гидрометцентра.

Уже в субботу столбики термометра поднимутся до +33-34 градуса. В субботу и воскресенье солнце будет жарить с самого утра и до вечера, поэтому переждать жару лучше на море. Также 26 и 27 августа будет стоять безоблачная погода, лишь изредка можно будет ощутить северное направление ветров по скорости 7-12 метров в секунду.

Под конец лета вода в Черном и Азовском море напоминает парное молоко и отлично подходит для купания. Температура воды в ближайшие дни составляет от +25 до +27 градусов! В Ялте, Алуште и Евпатории - самое теплое море, у берегов Севастополя уже прохладнее.

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