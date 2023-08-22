Самый горячий финал лета: синоптики рассказали, когда в Крыму закончится невыносимая жара

Температура воды в Черном море в ближайшие дни составляет от +25 до +27 градусов! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хоть в июне весь Крым периодически уходил под воду из-за обильных осадков в виде ливней и града, в конце лета погода решила отыграться. Август в этом году выдался особенно жарким. Почти каждый день температура поднимается выше +33 градусов, но это еще не конец. О том, какие сюрпризы еще преподнесет жителям полуострова погода, КП-Крым рассказали в пресс-службе регионального гидрометцентра.

С середины августа столбики термометра часто поднимались до отметки +35-36 градусов, но в конце месяца погода вновь побьет все рекорды. Жара нагреет воздух до +38 градусов!

- На этой неделе будет очень знойно и сухо. Никаких осадков, даже минимальных, не планируется. Днем воздух прогреется до +33-38 градусов, а ночью опустится до +20. Солнце будет жарить с самого утра и до вечера. Но зато это идеальная возможность провести остаток лета на море. Погода сама выгоняет нас поближе к воде, - отмечают в гидрометцентре.

По словам синоптиков, в ближайшую неделю на полуострове будет очень много солнца. Все дни будет стоять безоблачная погода, лишь изредка можно ощутить северные румбы ветров по скорости 3-8 метров в секунду.

Но во второй половине недели - ближе к выходным - жара медленно пойдет на спад. Сначала прохладнее станет ночью, температура упадет до +18-19 градусов, а днем столбики термометров будут показывать +31…36.

При этом вода в Черном и Азовском морях отлично подходит для купания. Там температура в ближайшие дни составляет от +25 до +27 градусов! В Ялте, Алуште и Евпатории - самое теплое море, у берегов Севастополя уже прохладнее.

При этом в гидрометцентре также добавили, что с 21 по 24 августа в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.

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