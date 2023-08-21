Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 августа 2023 5:43

У берегов Крыма море прогрелось до плюс 26 градусов: пляж Алушты забит отдыхающими в августе 2023

В Алуште пляж забит отдыхающими в августе 2023
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Главный пляж Алушты в августе 2023

Главный пляж Алушты в августе 2023

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым в августе радует теплым морем. Вода в 26 градусов привлекает к себе толпы туристов. Главный пляж Алушты на пике популярности, здесь загорают и купаются жители многих регионов страны.

В Алуште много отдыхающих.

В Алуште много отдыхающих.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- С Комсомольска-на-Амуре приехали, уже вторую неделю гостим на полуострове. Неделю пожили на Азовском море в Щелкино, теперь же перебрались в Алушту, - рассказала бойкая черноглазая дама в возрасте 50+. – Мы каждый год отдыхаем в Крыму и не видим серьезной причины, чтобы изменить своей традиции.

В Алуште много разных точек общепита.

В Алуште много разных точек общепита.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Курорт приветливо встречает своих гостей. Здесь можно на любой вкус и бюджет найти, где поесть, где остановиться. Кафе, ресторанов, отелей и гостиниц в Алуште бесчисленное множество.

Набережную Алушты украсили к 22 августа, когда отмечается День Государственного флага Российской Федерации.

Набережную Алушты украсили к 22 августа, когда отмечается День Государственного флага Российской Федерации.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Власти города не забыли о патриотической составляющей отдыха и украсили набережную ко Дню флага России. У ротонды появились огромные буквы «Россия».

В Алуште хорошо отдыхать в августе.

В Алуште хорошо отдыхать в августе.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На южном ветру затрепетали триколоры.

Профессорский уголок.

Профессорский уголок.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Профессорском уголке более умиротворенная обстановка.

- Всю неделю штормило, да и сейчас море неспокойное, поэтому на пляжах стало чуть посвободнее, - поделилась своими наблюдениями супружеская пара из Симферополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50