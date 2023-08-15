Был жираф и нет жирафа: Алушту покинул знаковый арт-объект

Арт-объект больше трех лет украшал набережную Профессорского уголка в Алуште. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Алуште небольшой переполох – в Профессорском уголке исчез жираф, то есть не настоящее экзотическое животное, а его деревянная фигура.

Жираф был. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Жираф пропал. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Стоял жираф и нет жирафа в Профессорском уголке, - такой пост появился в соцсети.

Вот, так происшествие! Арт-объект высотой в несколько метров просто так не «прихватизируешь», положив в карман или сумку.

Гости и горожане успели привыкнуть и полюбить длинношеего великана, который поселился на набережной осенью 2019 года.

Отдыхающим арт-объект пришелся по душе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Снимки на фоне замечательного арт-объекта украсили не одну тысячу страниц в соцсетях.

Жираф практически стал визиткой Профессорского уголка, и тут на тебе, исчез, пропал, испарился, будто и бывало вовсе!

«Общая теория относительности». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Самое интересное, что другие креативные фигуры «Общая теория относительности» и «Слонбургер», как убедился журналист КП-Крым в эти выходные, по-прежнему украшают курортный городок.

«Слонбургер». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стоят себе на набережной и ни на сантиметр не сдвинулись с места. Жирафа же нет!

В администрации Алушты мало чего знают о судьбе экзотического красавчика:

- Арт-объект принадлежит частном лицу, он принял решение его забрать.

Ну вот ситуация чуть прояснилась, ведь «Жираф», как и «Слонбургер» из коллекции Александра Лебедева и Елены Перминовой.

Полный расклад «Комсомолке» дали в Национальной резервной корпорации, учредителем которой является Александр Лебедев.

Оказалось, что жираф никуда не исчез и не пропал. Мало того он вовсе не покидал пределы Крымского полуострова.

- Арт-объект прошел реставрацию и теперь экспонируется на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» в Судаке - сообщила «КП-Крым» директор по развитию ЗАО «Национальная резервная корпорация» Арина Лабикова.

Выяснилось, что крымский климат не лучшим образом повлиял на деревянную конструкцию, поэтому коллеги автора из Калужской области Николая Полисского заботливо провели реставрацию.

Жирафа разобрали, сняли верхний слой, специальным методом обожгли и покрыли тонировочным маслом для сохранности, и чтобы придать характерный окрас, присущий длинношеим симпатягам.

«Хоботоносец». Фото: пресс-служба Национальной резервной корпорации

Она также предупредила, что в ближайшее время запланировано еще одна реставрация – Приморский парк Алушты на время покинет «Хоботоносец». Правда на самочувствие слона повлияли не столько климатические условия, как чрезмерное внимание гостей и жителей курорта, которые украсили его различными непотребными надписями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнесмен Лебедев привез в Алушту уникальные арт-объекты из Швейцарии

В Профессорском уголке курортного города разместили коллекцию «Парк современного искусства LA Collection’Air» (подробнее)

В Крыму поселились слоны и жирафы: Алушта.Green стартовал на ЮБК

Праздник принимает набережная Профессорского уголка (подробнее)