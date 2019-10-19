В Крыму поселились слоны и жирафы: Алушта.Green стартовал на ЮБК
В Крыму впервые проходит Алушта.Green - фестиваль современной культуры и экологии. Его визитной карточкой стали скульптуры экзотических животных из дерева.
Жираф сразу же вписался в пейзаж.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
На Южном берегу Крыма теперь поселились слон, носорог и жираф.
Темой праздника на набережной Профессорского уголка стала Африка. Выбор не случайный - вдохновитель и инициатор мероприятия Александр Лебедев уделяет много внимания проблемами экологии и диких животных этого континента.
- Поскольку я занимаюсь защитой животных в Африке, то решил, почему бы не сделать тематический арт-объект на набережной в Алуште, - рассказал Александр Лебедев.
Он планирует сделать фестиваль традиционным, чтобы как можно больше внимания привлечь к экологии.
Яркая самобытная музыка, быт и природа Африки вдохновила художников, музыкантов и артистов. Творческая группа создала специально для Крыма целую серию уникальных произведений, с которыми можно познакомится на фестивале Алушта.Green.
Детворе праздник очень нравится.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Сегодня в рамках мероприятия открылась выставка, проходят мастер-классы и концерты.
19 октября гостей праздника ждет яркая и насыщенная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU