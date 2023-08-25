Вербовали в свои ряды мусульман: ФСБ в Крыму разгромила террористическую ячейку

ФСБ задержала шесть членов преступной ячейки в Крыму Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Крыму силовики разгромили террористическую ячейку запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»*. Шестеро исламистов пытались вербовать в свои ряды мусульман, проживающих на полуострове. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

- Участники террористической структуры занимались незаконной деятельностью, которая основывалась на идее создания всемирного халифата, разрушении институтов светского общества и насильственном свержении правительства, - говорится в сообщении.

Адепты незаконной ячейки организовывали собрания, где, используя меры конспирации, распространяли террористическую идеологию среди жителей Крыма. Целью была вербовка мусульман в свои ряды.

Во время обысков у подозреваемых, силовики нашли запрещенную в России литературу, а также средства связи и технику, которая использовалась для преступных целей. Кроме того, сотрудники ФСБ вместе с росгвардейцами обнаружили крупную сумму в иностранной валюте. Отмечается, что она предназначалась для финансирования деятельности незаконной ячейки.

Следователи управления ФСБ по республике и Севастополю возбудили уголовные дела.

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников силовых служб за эффективную работу. Как отметил руководитель республики, подобные террористические ячейки являются пособниками врага.

- Разжигание межнациональной и религиозной вражды – один из способов, который противник пытается использовать для дестабилизации ситуации в Крыму, - заключил Сергей Аксенов.

*запрещенная в России террористическая организация

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