В сентябре будет очень солнечная и знойная погода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лето стремительно подходит к своему завершению, но еще не время грустить. По словам крымских климатологов, на полуострове лето еще продолжается.

Как сообщил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев, в этом году нас ждет долгий и теплый бархатный сезон, который будет продолжаться весь сентябрь.

- Нас ждет достаточно долгий бархатный сезон, который с позиции туристического потока начнется с первых чисел сентября. Погодные же условия будут наиболее благоприятными с середины месяца, – отметил Игорь Вахрушев.

Он также добавил, что вся осень будет сухой и теплой. Крымчанам можно не готовиться к затяжным дождям. Так, по характеру динамики температуры, сентябрь и начало октября будут теплыми по всей территории полуострова.

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- Долгосрочные прогнозы делать сложно, однако исходя из многолетних данных и с учетом современных тенденций глобального потепления, в сентябре обычно устанавливается достаточно устойчивый антициклон и хорошая погода. Морская вода также останется тёплой на протяжении первого месяца осени, – добавил Вахрушев.

По словам специалиста, характер бархатного сезона в этом году будет зависеть больше от осадков, чем от температуры. Дожди в Крыму сдвинутся к концу сентября, но существенных осадков не предвидится.

Напомним, по прогнозам синоптиков гидрометцентра, в сентябре будет очень солнечная и знойная погода. Средняя температура днем варьируется в пределах от +25 до +27 градусов, а ночью от +16 до +17.

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