Поймали за час: в Ялте двое мужчин в масках и с ножом ограбили офис микрозаймов

Задержанных могут посадить на 10 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте двоих мужчин подозревают в разбойном нападении на микрокредитную компанию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В полицию обратилась представитель финансовой организации. Девушка рассказала, что в офис зашли двое мужчин в масках. Один из них держал дверь закрытой, а второй напал на сотрудницу. Угрожая ножом, мужчина потребовал отдать все деньги из кассы. Сообщники забрали 9 тысяч рублей и скрылись.

На место прибыли полицейские. Они обнаружили следы, которые оставили нападавшие. Кроме того, на месте преступления остался нож. Предположительно, это оружие использовал один из грабителей.

– Спустя час оперативники установили местонахождение подозреваемых и задержали их на одной из улиц города Ялты. Часть похищенных денег изъята, – отметили в МВД.

Выяснилось, что один из мужчин сидел за кражу и наркоторговлю. Второй подозреваемый является подследственным по уголовному делу о хранении наркотиков. Сообщники долгое время вместе употребляли алкоголь и запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело, фигурантов заключили под стражу. Согласно законодательству, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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