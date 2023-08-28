Осквернил символы ZV: пьяный крымчанин помочился на скульптуру в поддержку СВО

Действия парня записала уличная камера видеонаблюдения. Фото: Скриншот из видео

Конец прошлой рабочей недели хорошо запомнился многим жителям Бахчисарая из-за очередного наглого вандализма. Вечером 25 августа 23-летний крымчанин Александр Тюренко решил справить нужду прямо на улице Фрунзе. Правда, вместо кустов он выбрал арт-объект с символикой спецоперации. Памятник представляет из себя большие буквы ZV, звезда, а рядом плакаты в поддержку военных.

Как сообщил глава местной администрации Дмитрий Скобликов, благо, действия вандала записала уличная камера видеонаблюдения, поэтому уже на следующий день его нашли и задержали. Акт вандализма не остался без внимания полицейских. В отделе МВД Александру пришлось признать свою вину и извиниться за содеянное перед бахчисарайцами, Владимиром Путиным и военными.

Житель Бахчисарая справил нужду на мемориал и записал это на видео. Фото: Скриншот из видео

- Все происходило вблизи детского сада №5 (ул.Фрунзе, 87). Но уже 26 августа 2023 года нарушитель был задержан, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - отметил Скобликов.

Позже оказалось, что в тот вечер 23-летний был сильно пьян и не сразу понял, что сделал. Ролик с извинением опубликовали в телеграм-канале «Крымский смерш». За вандализм Александру грозит уголовное дело по статье 214 УК РФ.

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