Подростка из Ялты оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Фото: МВД по Республике Крым

В Ялте полицейские установили личность парня, который во время уличного опроса на вопрос «боитесь ли вы контрнаступления ВСУ» заявил, что он «за Украину». Как сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым, его оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.

Ранее видео с его высказыванием было опубликовано в одном из телеграм-каналов.

– В отношении 17-летнего правонарушителя полицейскими составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», – говорится в сообщении.

– Понял свою глупость, в первую очередь извиняюсь перед гражданами Российской Федерации. Извиняюсь перед страной, Россией, и извиняюсь перед президентом Российской Федерации, – сказал парень на видео, опубликованном в телеграм-канале крымского МВД.

Напомним, в начале октября прошлого года полиция совместно с ФСБ задержала обладательницу титула «Миссис Крым», исполнившую украинскую националистическую песню. Впоследствии Ольга Валеева и ее подруга извинились перед всеми, кого оскорбило их пение.

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