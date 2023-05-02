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НовостиПолитика2 мая 2023 17:02

Подростка из Ялты оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Во время уличного опроса на вопрос «боитесь ли вы контрнаступления ВСУ» парень заявил, что он «за Украину»
Дмитрий Коренев
Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

В Ялте полицейские установили личность парня, который во время уличного опроса на вопрос «боитесь ли вы контрнаступления ВСУ» заявил, что он «за Украину». Как сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым, его оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.

Ранее видео с его высказыванием было опубликовано в одном из телеграм-каналов.

– В отношении 17-летнего правонарушителя полицейскими составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», – говорится в сообщении.

– Понял свою глупость, в первую очередь извиняюсь перед гражданами Российской Федерации. Извиняюсь перед страной, Россией, и извиняюсь перед президентом Российской Федерации, – сказал парень на видео, опубликованном в телеграм-канале крымского МВД.

Напомним, в начале октября прошлого года полиция совместно с ФСБ задержала обладательницу титула «Миссис Крым», исполнившую украинскую националистическую песню. Впоследствии Ольга Валеева и ее подруга извинились перед всеми, кого оскорбило их пение.

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