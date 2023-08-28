Российские истребители спугнули американскую разведку над морем в районе Крыма

Российские истребители поднимались на перехват американских разведывательных дронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 28 августа, над акваторией Черного моря в районе Крыма засекли два американских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), в воздух подняли истребители. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что над юго-западной частью акватории Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет в направлении государственной границы РФ беспилотных летательных аппаратов ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk», которые осуществляли разведку в районе Крыма. На перехват выдвинулись два российских истребителя из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

– В результате действий дежурных сил ПВО разведывательные беспилотные летательные аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведка, – сообщили в Минобороны.

Напомним, сегодня в районе 11:30 у берегов Крыма средствами ПВО была уничтожена украинская крылатая ракета.

В ночь на понедельник в Крыму средствами противовоздушной обороны были сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата. Это произошло на севере и западе полуострова.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У берегов Крыма уничтожили украинскую ракету

Киевский режим попытался совершить террористическую атаку по российским объектам (подробнее)