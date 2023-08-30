Взяли под стражу в зале суда: сотрудники реабилитационного центра, похитившие крымчанина, получили два года колонии

Верховный суд Крыма изменил прежний приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный Суд Крыма изменил условные сроки на реальное лишение свободы осужденным за похищение человека. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в 2021 году. Симферопольца похитили на глазах у его же несовершеннолетнего сына. Осужденные незаконно увезли крымчанина в Краснодар, чтобы поместить его в реабилитационный центр на лечение от наркозависимости. По дороге в кубанскую столицу к симферопольцу применялась физическая сила.

Подсудимые частично признали вину. Они извинились перед симферопольцем. Тот претензий к похитителям не имеет. Фигуранты рассказали, что встретились с родителями симферопольца, которые пожаловались на поведение сына и заявили, что мужчину надо лечить от наркотической зависимости. По словам осужденных, родственники крымчанина были в курсе происходящих событий. Мать и отец сообщили, что действительно решили отправить сына, употребляющего алкоголь и наркотики, на лечение.

– Одним из условий, на котором настаивали родители потерпевшего, было добровольное согласие их сына на пребывание в специализированном центре, – говорится в сообщении.

О том, что к симферопольцу по дороге применялась физическая сила, они не знали.

Железнодорожный районный суд Симферополя назначил каждому фигуранту по два года лишения свободы условно. Однако Верховный суд Крыма изменил приговор. Осужденных отправили колонию строгого режима. Их взяли под стражу в зале суда.

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