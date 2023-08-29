Кредиты есть? А если найду? Как телефонные мошенники «разводят» крымчан

Аферисты могут представляться не только полицейскими, но и сотрудниками банков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что на дворе 2023 год, а полиция регулярно информирует людей об опасности телефонных мошенничеств, желающие завладеть чужими финансами с каждым днем становятся все изобретательнее. Практически каждый из нас хоть раз отвечал на звонок от «сотрудника службы безопасности банка». Очередной «жертвой» стал и корреспондент «Комсомолки», который решил не вешать трубку, а сделать вид, что поверил аферисту.

Рассказываем, какие новые схемы «развода» используют телефонные мошенники и как не попасться на их уловки.

ВЫДУМАННЫЕ ЗЛОДЕИ

Суть звонка на один из мессенджеров (номера могут быть абсолютно разные - прим. Ред.) заключалась в следующем: по предварительному сговору некоторые сотрудники всех основных банков России передали в третьи руки персональные данные более 200 тысяч клиентов. По легенде мошенников, МВД завело уголовное дело по этому факту и сейчас отдел по экономическим преступлениям якобы занимается обзвоном потерпевших. «Сотрудник» правоохранительных органов перечисляет названия всех крупных банков страны и говорит о том, что есть угроза снятия средств со счетов, оформления кредита и прочих всемирных бед.

Особо нужно отметить тот факт, что мошенник называет статьи УК РФ, по которым жертве может грозить ответственность – препятствие следствию, разглашение информации. Несколько раз «сотрудник полиции» уточняет – нет ли рядом с потерпевшим его родственников или посторонних лиц, так как разговор должен происходить в полной конфиденциальности.

В мессенджере высвечивается, что звонят из МВД России. Выглядит правдоподобно. Почти. Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

ТРИ ЦИФРЫ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ

Пытаться выведать три цифры с обратной стороны банковской карты, ПИН-код и другую конфиденциальную информацию мнимый полицейский не будет.

- У вас есть кредиты в вышеперечисленных банках? - спросил «сотрудник МВД» - Нет, кредитов вообще нет, - ответил я, не став упоминать об ипотеке. - Я вас понял. В таком случае, сообщаю, что с вашей карты в Сбербанке была попытка снятия 50 тысяч рублей. Для проведения необходимых действий по защите ваших средств переключаю вас на сотрудника Центрального Банка, - так завершилась первая часть разговора.

«Капитан» полиции в конце уже просит записать клиента банка его ФИО, звание и адрес отделения. Оказывается, звонят прямо из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве.

ПОМОЩЬ ОТ ЦЕНТРОБАНКА

Дальше интереснее: звонок переключают якобы на Центробанка России. Мошенники явно работают по скрипту, так как манера речи, фразы - идентичные.

Спрашиваю афериста из «банка», почему он звонит на мессенджер, а не по мобильной связи. Тот не теряется и объясняет, что разговоры в мессенджере остаются конфиденциальными благодаря шифрованию, а по мобильной связи может позвонить любой мошенник, даже школьного возраста. Затем меня снова просят удостовериться, что разговор не подслушивают.

Итогом разговора с мошенником стало предложение составить заявку на смену внутрибанковского счета. Но разговор меня порядком утомил, поэтому я пожелал удачи и повесил трубку.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Как «Комсомолке» рассказал руководитель отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков, мошенники не только звонят гражданам от имени Центробанка, но и параллельно отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России. Чтобы убедить человека, что с ним взаимодействуют настоящие сотрудники финансового учреждения, аферисты меняют электронный адрес отправителя на домен Банка России cbr.ru, который вызывает доверие у людей.

- После отправки письма злоумышленники могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код, либо побудить перевести деньги на чужие счета, - рассказывает Игорь Цветков.

КОМПЕТЕНТНО

Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, только с 21 по 27 августа в республике зарегистрировано 33 преступления с использованием телефонных звонков. Вызовы поступают в том числе посредством мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber с логотипом одного из ведущих банков Крыма.

- Люди, поверив в правдоподобные истории мошенников, отдали им 10 миллионов 684 тысяч и 483 рубля. Полиция в очередной раз напоминает: никогда не стоит спешить принимать решения, касающиеся денежных средств, - подчеркнули в ведомстве.

Важно отметить, что работники Банка России не обзванивают граждан в мессенджерах, не приглашают на личный прием и уж тем более не спрашивают конфиденциальную информацию. Сотрудники коммерческих банков также не имеют права спрашивать по телефону персональную информацию о человеке и его карте. Они могут уточнить только кодовое слово.

- В связи с этим крымчанам стоит быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Не следует никому сообщать свои личные данные, реквизиты карт и секретную информацию: трехзначный код на обратной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды. Не следует перезванивать и отправлять СМС на незнакомые номера, переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Звонить можно только на официальный номер банка, указанный на обороте карты или на официальном сайте банка, набрав его вручную, - резюмирует глава отделения ЦБ по Республике Крым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За неделю крымчане перевели мошенникам 9 млн рублей

Граждан просят быть бдительными при совершении финансовых операций (подробнее)