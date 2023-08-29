«Такую злость не видела с конца 90-х»: в Евпатории фотограф с голубями набросился на туристку

Торговец был в ярости из-за того, что женщина сфотографировала голубей бесплатно. Фото: соцсети

Ударил по спине и угрожал отобрать телефон. Так вел себя хозяин голубей в Евпатории с отдыхающей, которая захотела заснять птиц у фонтана на набережной Горького. Агрессивное поведение мужчины, продающего фото с голубями запечатлела камера наблюдения.

В социальных сетях женщина пожаловалась, что торговец готов был ее буквально «разорвать» за то, что она сфотографировала его голубей бесплатно.

- Очень серьезно угрожал отобрать мой телефон и треснул меня по спине, когда пытался схватить. Я такую безосновательную злость не видела с конца 90-х, - сокрушается гостья крымского курорта.

ОТ НАКАЗАНИЯ НЕ УЙДЕТ

После того, как информация о произошедшем распространилась в соцсетях, «голубиным» предпринимателем заинтересовались власти Евпатории. Как «Комсомолке» сообщил начальник отдела комплексных проверок управления муниципального и финансового контроля города Сергей Шереметьев, мужчина, неадекватно отреагировавший на действия отдыхающей, уже привлечен к ответственности. Сотрудники ведомства вместе с полицейскими осмотрели территорию набережной и выявили, что услугу «фото с голубями» торговец предоставлял незаконно.

- Согласно статье «Реализация товаров или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей» Закона Республики Крым об административных правонарушениях в отношении него формируется состав административного правонарушения, - подчеркнул Сергей Шереметьев.

Мужчину вызвали в отделение полиции 30 августа. Даже если тот не явится, протокол в любом случае будет составлен. Сергей Шереметьев также отметил, что рейды по правонарушителям для выявления незаконной торговли или предоставления услуг администрацией города-курорта проводятся ежедневно.

ПЛАНИРУЮТ ФЛЕШМОБ

Тем временем, жители всего Крыма встали на защиту женщины. В соцсетях многие высказывают желание устроить флешмоб по фотографированию голубей агрессора.

- Увижу, обязательно сфоткаю его голубей.

- Сразу захотелось сфотографировать голубей, а мерзавцу заглянуть в глаза! Будет еще на женщин руку поднимать.

- Завтра буду в Евпатории. Обязательно поеду туда и сфотографирую фонтан с голубями. Интересно, меня он тоже треснет? Передам привет ему обязательно, - пишут крымчане.

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