Весь в трещинах и сколах: что происходит с визитной карточкой Феодосии – музеем Грина

В 1970 году официально открылся Феодосийский литературно-мемориальный музей Александра Грина. Фото: Прокуратура Республики Крым

Нельзя приехать в Феодосию и не сходить в одну из самых известных достопримечательностей - литературно-мемориальный музей Александра Грина. Как Белая дача Чехова, галерея Айвазовского, дом писателя в Феодосии - настоящая визитная карточка курорта. Пройти мимо домика почти невозможно, здание сразу бросается в глаза прохожим: гигантское рельефное панно в виде парусника, массивные якоря, а форма музея напоминает корабль - тот самый, который долго ждала Ассоль.

КРЫША ТЕЧЕТ, А ПОЛ СКРИПИТ

Хоть снаружи музей привлекает своим видом, внутри здание оставляет желать лучшего. Жители и гости курортного города давно начали жаловаться на обшарпанные стены, протекающую крышу и скрипящий пол под ногами.

- Разве так может выглядеть визитная карточка Крыма? Все обваливается, возвращаться после увиденного не хочется, - жалуются одни.

- Атмосфера очень приятная в домике, но вид внутри очень удручает. Везде сейчас делают всевозможные реставрации, хотелось бы, чтобы и здесь провели, - добавляют другие.

Ежегодно музей посещают тысячи туристов Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ЖАЛОБЫ УСЛЫШАЛИ

Жалобы обеспокоенных гостей музея услышали, поэтому после обращений граждан прокуратура решила провести в музее проверку, в ходе которой выявила множество разрушений элементов здания.

- Надзорные мероприятия показали, что здание находится в ненадлежащем техническом состоянии. Кровля имеет частичные разрушения, в том числе продольные трещины, сколы. Более того, полной замены требует система централизованного отопления музея, - уточнили в ведомстве.

Но внутри музея уже давно никто не делал ремонт. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Как удалось узнать КП-Крым в местной администрации, сразу после проверки прокуратуры в Управлении капитального строительства Администрации города Феодосии разработали проектно-сметную документацию, чтобы провести реставрационные работы литературно-мемориального музея Александра Грина.

- Заявка на включение в план финансирования в июне 2023 года направлена в Министерство культуры Республики Крым. Реставрационные работы будут выполняться после включения объекта в программу и выделения финансовых средств, - добавили в администрации.

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ

В доме писатель прожил около пяти лет и успел написать три известных романа - «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Джесси и Моргиана». Идея создать музей принадлежала жене писателя - Нине Грин. Сначала она открыла маленькую мемориальную комнату в Старом Крыму, где Александр провел последние месяцы жизни, а в 1970 году официально открылся Феодосийский литературно-мемориальный музей Александра Грина. Жена романиста хотела открыть дом-музей на десять лет позже, но планам помешала Великая Отечественная война.

Благодаря известному московскому художнику Савве Бродскому уютный домик превратился в настоящий корабль, а комнаты – в каюты. Оригинальный вид жилища решили сохранить только в кабинете писателя. В остальных помещениях стены обшиты деревом, повсюду натянуты канаты. Создается ощущение, что вот-вот капитан Грэй даст команду поднять алые паруса. Также в музее можно увидеть подлинные рукописи, гравюры, карты, а на полках красуются модели парусников и старинных корабельных приборов.

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