Ветер с моря дул: из-за шторма в Ялте запретили купаться в море

Порывы северо-западного ветра 30 августа достигают 15-17 метров в секунду. Фото: Александра Тимощенко

Погода в конце августа радует высокими температурами. От жары и спрятаться негде, даже кондиционер порой не спасает. Крымчане и гости полуострова нашли выход – переждать зной у моря. Но из-за сильных порывов ветра на самом главном курорте объявили штормовое предупреждение. И все бы ничего, но в связи с этим городские пляжи в Ялте пришлось закрыть для купания.

- Сейчас на пляжах региона подняты красные флаги, купание в море запрещено. Запрет на купание действует до особого распоряжения, - сообщили в местной администрации.

ВОЛНЫ ТОЛЬКО В ЯЛТЕ

Пляжи в курортном городе закрыты с самого утра. При этом поплавать в море без мощных волн можно в городах поблизости. В Алуште, Гурзуфе и Севастополе никаких запретов на купания нет.

Порывы северо-западного ветра 30 августа достигают 15-17 метров в секунду. По словам замначальника регионального гидрометцентра Вероники Шенгелай, обычно такие показатели не являются основанием для объявления штормового предупреждения.

- По всему Крыму никаких запретов объявлено не было, поэтому купаться и загорать можно без опасений. В скором времени ситуация в Ялте придет в норму, - говорит КП-Крым синоптик.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА

Последние пару дней в Крыму будет царить жаркая и сухая погода без осадков. Воздух прогреется до +35-36 градусов, а ночью температура будет колебаться от +15 до +20 градусов. Из-за таких высоких отметок в некоторых районах полуострова объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

- Последний день лета встретит нас очень жаркой погодой. Воздух прогреется до 35-36 градусов со знаком плюс. Но уже с 1 сентября осень начнет напоминать о себе осадками в виде кратковременных дождей, постепенным понижением температуры и прохладными ночами.

Под конец лета вода в Черном и Азовском море все еще отлично подходит для купания. Температура воды в ближайшие дни составляет от +25 до +27 градусов! В Алуште, Севастополе и Евпатории - самое теплое море.

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