«Солнце беспощадное»: на съемках сериала Сергея Жигунова в Крыму расплавились пушечные ядра

"Гардемарин" снимает подростковый сериал на полуострове уже несколько месяцев. Фото: Сергей Жигунов\Tg

Знаменитый актер и режиссер Сергей Жигунов продолжает снимать в Крыму сериал для подростков «Три друга, клад и матрос Кошка». «Гардемарин» выступает в качестве продюсера проекта, а главные роли в киноленте исполняют дети. Как рассказывал Жигунов, к работе подключили не только столичных актеров - на экране появятся 56 артистов с полуострова.

В Крыму съемки продлятся до сентября, а дальше вся команда отправится в Москву. Подробности сюжетных перипетий пока не разглашаются. Известно, что главными героями фильма станут три друга с характерами гардемаринов – Пашка, Макс и Тим, которые по сценарию учатся в Севастопольском Нахимовском училище. А параллельно ищут клад, спрятанный во время Крымской войны.

Сергей Жигунов на радость поклонникам иногда делится кадрами со съемочной площадки в своем Tg-канале. И, конечно же, рассказывает и о казусах. Так, накануне из-за жаркой погоды пришлось в срочном порядке искать новый инвентарь - все попросту расплавилось!

Так выглядели "пушечные ядра" до того, как их оставили на солнце. Фото: Сергей Жигунов\Tg

- Оставили реквизит, но солнце в Херсонесе беспощадное, вот что случилось с нашими пушечными ядрами, - рассказал «гардемарин».

А вот что стало после. Фото: Сергей Жигунов\Tg

На фотографии видно, что ядра...испарились!

Но вот кому зной нипочем, это юным артистам. Так, десятилетний Феодор Кирсанов, который играет в будущем сериале главную роль Пашки, несмотря на 35-градусную жару, наслаждался съемками в Херсонесе. При полном параде - в костюме матроса - актер с удовольствием позировал и общался с коллегами.

Но юным артистам жара нравится. Фото: Сергей Жигунов\Tg

В прокат картина выйдет весной 2024 года. Планируется, что сериал появится и на интернет-платформах, и будет показан по телевидению. Как ранее отмечал Сергей Жигунов, интерес к киноленте проявил и Первый канал.

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