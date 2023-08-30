Винят энергетик: школьник из Крыма умер в больнице из-за отравления

Мальчику резко стало плохо 19 августа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В больнице поселка Нижнегорского скончался 14-летний школьник. Как сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю, причиной смерти стало отравление неустановленным веществом.

По информации ведомства, мальчику резко стало плохо 19 августа. В тот день его сразу же госпитализировали в больницу пгт Нижнегорский.

- Из дома 14-летний несовершеннолетний поступил с предварительным диагнозом «отравление неустановленным веществом», - отметили в пресс-службе Следкома.

Десять дней школьник находился в больнице, но 29 августа его состояние резко ухудшилось, и он скончался. По информации источников КП-Крым, в день, когда школьнику стало плохо, он выпил энергетик. Возможно, причиной смерти стал именно этот напиток.

- В рамках проверки будет установлена причина смерти несовершеннолетнего и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение и дана оценка как обстановке в семье, так и условиям оказания медицинской помощи, - добавили в ведомстве.

Как сообщили в прокуратуре, семья и подросток на профилактических учетах не состояли.

Во время проверки силовики установят возможные причины произошедшего и оценят действия родителей мальчика по воспитанию ребенка. В Следкоме добавили, что также будут изучены условия оказания медицинской помощи и работа врачей.

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