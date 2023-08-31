Возбуждено уголовное дело: шокирующей историей о смерти подростка от энергетика в Крыму заинтересовался Александр Бастрыкин

Председатель СК России поставил расследование уголовного дела на контроль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шокирующая история, которая произошла накануне в Нижнегорском районе Крыма, поразила многих жителей полуострова. В больнице скончался 14-летний подросток. Врачи несколько дней боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось. Предварительной причиной смерти стало отравление неизвестным веществом.

Проверку по данному факту начали прокуратура и следственный комитет. К ситуации подключился и председатель СК России Александр Бастрыкин. Глава ведомства контролирует ход расследования уголовного дела, которое крымский Следком возбудил по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- 19 августа 2023 года в больницу поселка Нижнегорского Республики Крым поступил несовершеннолетний с признаками отравления, который через несколько дней скончался, - говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, в медицинском учреждении мальчик находился на протяжении 10 дней. По информации источников «КП-Крым», в день, когда школьнику стало плохо, он выпил энергетик. Возможно, причиной смерти стал именно этот напиток. Состояние подростка резко ухудшилось 29 августа.

На данный момент следователи проверяют условия оказания медицинской помощи и работу врачей. Кроме того, устанавливаются возможные причины произошедшего и оцениваются действия родителей мальчика по воспитанию ребенка.

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